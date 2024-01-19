ФНС пытается обанкротить крупный бизнес-центр

У налоговиков возникли претензии к собственнику «Белой площади» — одного из крупных московских бизнес-центров. Они пытаются обанкротить компанию, на чьем балансе находится объект.

ИФНС подала иск о банкротстве ООО «Квартал 674-675» (структура O1 Properties), на балансе которого находится БЦ «Белая площадь», сообщает «Коммерсантъ».

Год назад владелец здания, судя по судебным материалам, уже погасил недоимку перед бюджетом в размере 1,63 млрд руб. Эксперты не исключают, что и в этот раз собственнику офисных площадей удастся избежать введения процедуры наблюдения. Но, предупреждают они, некоторые потенциальные арендаторы, опасаясь рисков, все равно могут отказаться от сотрудничества. Сумма актуальных требований не указывается. Заседание назначено на 12 марта.

Напомним, БЦ «Белая площадь» — один из крупных офисных комплексов Москвы. В 2022 году «Белая площадь» оказалась одним из наиболее пострадавших от ухода иностранных игроков объектов офисной недвижимости.