У «Тинькофф инвестиций» появился цифровой портфельный управляющий

Сервис «Портфельное инвестирование» будет поддерживать структуру активов инвестора, чтобы он мог выйти на желаемую доходность.

19 января «Тинькофф инвестиции» запустили сервис «Портфельное инвестирование», который поможет инвесторам управлять активами. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя брокера.

Инвестору нужно задать основные параметры стратегии, определить сумму вложений и желаемый доход. После чего интеллектуальная система сопоставит цели пользователя с прогнозами аналитиков.

Прогноз рассчитывает на основании исторических показателей. Например, если инвестор пополнил счет на 100 тыс. рублей и хочет через 10 лет получить 12 млн рублей, то система предложит пополнять счет на 1 млн рублей каждый год. Остальные 2 млн рублей можно заработать на инвестициях.

Сейчас сервис может предложить инвесторам купить акции, облигации и фонды. В течение года добавятся финансовые инструменты по золоту и недвижимости.

После запуска выбранной стратегии цифровой управляющий будет поддерживать структуру портфеля, получать дивиденды и купоны, а также реинвестировать их.

«Портфельное инвестирование» может работать с брокерскими счетами и с ИИС.