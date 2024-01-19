У россиян диагностировали синдром дефицита времени

20-37% домохозяйств сталкиваются с дефицитом свободного времени. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование экономического факультета МГУ.
Нехватка свободного времени мешает получать дополнительное образование, заниматься здоровьем и воспитывать детей.
Авторы исследования считают, что доход — важнейший материальный ресурс, а время — базовый нематериальный. Около 3% домохозяйств испытывают дефицит и времени, и дохода.
В среднем у людей старше 15 лет свободное время в будний день составляет 205 минут. У 20,3% семей этот показатель оказался в два раза меньше.
Дефицит времени способен привести к сокращению благосостояния и человеческого капитала в будущем.
В третьем квартале 2023 года показатель бедность по доходам сократился до 10,2%. Однако снизить бедность по времени сложнее. По мнению авторов исследования, для этого нужно создавать инфраструктуру по уходу за детьми и пожилыми, а также повышать производительность труда.
Комментарии2
А синдром дефицита финансов у россиян не диагностировали?
Если есть время, будут деньги )