Новости для бухгалтера
Персонифицированные сведения

Не сдавайте эти 3 отчета в январе

25 января – очередной срок сдачи отчетов. Но в это месяце их будет меньше обычного.
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Во-первых, персонифицированные сведения о физлицах за декабрь можно не сдавать, так как те же самые данные будут в разделе 3 РСВ, который также надо сдать до 25 января.

Поблажку про последний месяц каждого квартала ФНС дала в письме  от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@. Но опрос на нашем сайте показал, что большинство бухгалтеров сдают этот отчет.

Во-вторых, в январе не надо сдавать уведомление по ЕНП на страховые взносы. Причина все та же – до 25.01.2024 надо сдать РСВ. Оттуда налоговики и возьмут данные для начисления взносов.

В-третьих, 25 января – срок сдачи подраздела 1.2 ЕФС-1 (аналог СЗВ-СТАЖ). Но этот отчет не надо сдавать, если в компании все сотрудники работали «от сих до сих» (не были в отпуске без содержания, не сидели дома за ребенком с 1,5 до 3 лет).

Между тем, как показывает опрос на нашем сайте, большинство бухгалтеров все-таки предпочитают сдать этот отчет на всех сотрудников.

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