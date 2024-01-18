🙆 Бухгалтеры добровольно сдают ненужный отчет о стаже ЕФС-1

Обсуждение этой темы идет подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера». Аналогичное обсуждение – в нашей группе в ВК.
Но норме закона № 27-ФЗ сдавать этот отчет надо только на сотрудников с особенностями стажа – тех, кто был в отпуске без содержания, отпуске по уходу за ребенка и т. д.
Между тем, кто-то по собственной инициативе сдает этот отчет на всех сотрудников, кто-то делает это по рекомендации СФР.
А как вы сдаете этот отчет? Приглашаем вас принять участие в опросе
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