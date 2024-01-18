Новости для бухгалтера
Отчетность в СФР

🙆 Бухгалтеры добровольно сдают ненужный отчет о стаже ЕФС-1

Подраздел 1.2 формы ЕФС-1 (аналог СЗВ-СТАЖ) за 2023 год надо сдать до 25 января 2024 года, но не на всех сотрудников, как это было в 2022 году. Но бухгалтеры по старинке сдают на всех.
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Обсуждение этой темы идет подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера». Аналогичное обсуждение – в нашей группе в ВК.

Но норме закона № 27-ФЗ сдавать этот отчет надо только на сотрудников с особенностями стажа – тех, кто был в отпуске без содержания, отпуске по уходу за ребенка и т. д.

Между тем, кто-то по собственной инициативе сдает этот отчет на всех сотрудников, кто-то делает это по рекомендации СФР.

А как вы сдаете этот отчет? Приглашаем вас принять участие в опросе

На каких сотрудников вы сдаете отчет ЕФС-1 за 2023 год (аналог СЗВ-СТАЖ)?

Попасть в ситуацию, когда не понятно, стоит ли действовать по-новому или от греха подальше придерживаться привычной стратегии, легко. Особенно в 2024 году, когда в силу вступило более 20 изменений в сфере зарплат, зарплатных налогов и взносов.

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Отчетность в СФР

🙆 Бухгалтеры добровольно сдают ненужный отчет о стаже ЕФС-1

Подраздел 1.2 формы ЕФС-1 (аналог СЗВ-СТАЖ) за 2023 год надо сдать до 25 января 2024 года, но не на всех сотрудников, как это было в 2022 году. Но бухгалтеры по старинке сдают на всех.

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