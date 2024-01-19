Американцы могут до 17 апреля платить налоги в России

Физическим и юридическим лицам США разрешили платить налоги, сборы и торговые пошлины в РФ до 17 апреля 2024 года.

18 января 2024 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США перевыпустило лицензию, которая позволяет американским компаниям и гражданам платить налоги, сборы и торговые пошлины в РФ. Об этом сказано на сайте OFAC.

Генеральная лицензия будет действовать до 17 апреля 2024 года. Она распространяется на физических и юридических лиц США, которые работают в России.

Компании и жители США смогут покупать или получать российскую разрешительную и регистрационную документацию, лицензии и сертификаты для работы в РФ.

В 2022 году Минфин США запретил американским компаниям и гражданам проводить операции с Фондом национального благосостояния, Центробанком и Минфином России.

Генеральную лицензию, которая разрешает уплату налогов и пошлин в России, выпустили в марте 2022 года. Ее действие неоднократно продлевалось.