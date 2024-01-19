Новости для бухгалтера
Малый и средний бизнес

Социальные контракты будут заключать после тестирования предпринимательских способностей

Теперь, чтобы получить социальный контракт на запуск бизнеса, нужно пройти тест. В 2023 году ИП заключили 95 тысяч таких договоров.
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Для получения социального контракта на открытие своего дела или личного подсобного хозяйства нужно пройти тест на определение уровня предпринимательских компетенций. Об этом сказано на сайте Министерства экономического развития.

Тестирование будет проходить в региональных центрах «Мой бизнес».

Уверена, что проведение специализированного тестирования на уровень предпринимательских компетенций и прохождение обязательного обучения и аттестации по его итогам станут одним из факторов повышения жизнеспособности новых компаний, — сказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

В 2023 году индивидуальные предприниматели заключили 95 тыс. социальных контрактов. На запуск и развитие своего бизнеса можно получить до 350 тыс. рублей.

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Малый и средний бизнес

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