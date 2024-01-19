Единое пособие получают родители больше 10,8 млн детей

С увеличением прожиточного минимума, размер выплат единого пособия в 2024 году вырастет. Семьи с детьми могут получать до 15 тысяч рублей, а беременные — до 16,8 тысяч рублей в месяц.

В 2023 году Социальный фонд назначил единое пособие родителям более 10,8 млн детей до 17 лет и 397,7 тыс. беременным женщинам. Об этом сказано на сайте Соцфонда.

Размер пособия зависит от доходов семьи и может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.

С 2024 года вырос прожиточный минимум, а значит и размер единого пособия в среднем по стране будет увеличен от 500 до 1 000 рублей.

Родители с детьми будут получать от 7,5 до 15 тыс. рублей, а беременные женщины — от 8,4 до 16,8 тыс. рублей в месяц.

При этом право семьи на пособие из-за повышения величины прожиточного минимума не пересматривается, поскольку уровень нуждаемости семьи в данной мере социальной поддержки рассчитывается на день обращения за ее предоставлением, — говорится в сообщении.

Для получения пособия родителям достаточно подать заявление на портале Госуслуг. Специалисты проверят информацию и примут решение о назначении выплат.