ВТБ вернет выплату купонных доходов на банковские счета

С начала 2024 года брокер ВТБ решил начислять купонный доход только на брокерский счет или ИИС. От этой практики откажутся, средства можно будет получать на банковские счета.

В первом квартале 2024 года клиенты ВТБ смогут получать купонные доходы по российским облигациям не только на брокерские, но и на банковские счета. Об этом сказано в телеграм-канале брокера.

Установить банковский счет для получения выплат смогут владельцы брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Это позволит инвесторам выводить и реинвестировать средства без ограничений.

Выплаты по облигациям на банковский счет позволяли инвесторам получать налоговые льготы и не терять пассивный доход в виде купонных выплат.

Для того, чтобы сделать процесс инвестирования максимально комфортным и удовлетворить запросы клиентов, «ВТБ Мои Инвестиции» вернутся к практике выплаты таких доходов на банковские счета, — говорится в сообщении.

С 2024 года «в связи с изменением требований Налогового кодекса» ВТБ изменил регламент выплат купонного дохода. Средства было решено начислять только на брокерский счет или ИИС. Теперь это отменят.

ВТБ самостоятельно учтет траты клиента по оплате накопленного купонного дохода, рассчитает и заплатит налог с облигаций без участия инвесторов.