Новости для бухгалтера
Банки

Альфа-банк запустил оплату бензина частями

На автозаправках «Газпромнефть» можно частями расплатиться за топливо с помощью BNPL-сервиса «Подели».

Альфа-Банк, BNPL-сервис «Подели» и сеть АЗС «Газпромнефть» первыми в стране запустили оплату частями на автозаправках. Об этом сказано на сайте банка.

Оплатить заказ с сервисом «Подели» можно в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть», не покидая автомобиль.

Вариант оплаты по частям появится при выборе способа платежа – в момент заправки клиенту нужно оплатить только 25% стоимости, остальное – тремя равными платежами раз в две недели, — говорится в сообщении.

Пользоваться BNPL-сервисом могут держатели карт любого российского банка. Перед списанием средств за покупку пользователь получит уведомление.

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