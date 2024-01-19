Альфа-банк запустил оплату бензина частями

Альфа-Банк, BNPL-сервис «Подели» и сеть АЗС «Газпромнефть» первыми в стране запустили оплату частями на автозаправках. Об этом сказано на сайте банка.
Оплатить заказ с сервисом «Подели» можно в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть», не покидая автомобиль.
Вариант оплаты по частям появится при выборе способа платежа – в момент заправки клиенту нужно оплатить только 25% стоимости, остальное – тремя равными платежами раз в две недели, — говорится в сообщении.
Пользоваться BNPL-сервисом могут держатели карт любого российского банка. Перед списанием средств за покупку пользователь получит уведомление.
Комментарии2
Жить стало лучше )
Когда продукты в кредит будут? К апрелю, я так понимаю?