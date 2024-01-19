Срочный рынок Мосбиржи привлек 100 тысяч новых клиентов

В 2023 году 331 тысяч физических лиц заключили сделки на срочном рынке Мосбиржи. Это на 12% больше, чем в 2022 году.

В 2023 году на срочный рынок Московской биржи пришло 100 тыс. новых клиентов. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

Сделки за год заключили 331 тыс. физических лиц, что на 12% больше, чем в 2022 году.

Объем торгов на срочном рынке в декабре 2023 года увеличился до 8,6 трлн рублей. Годом ранее этот показатель составлял 4,7 трлн рублей. Среднедневной объем торгов составил 411 млрд рублей.

Прошлый год выдался рекордным по количеству новых инструментов – за этот период запущено 37 новых деривативов, среди которых вечные фьючерсы на золото и Индекс Мосбиржи, премиальные опционы на валюту и товары, фьючерсы на новые валютные пары, акции и товары, — говорится в сообщении.

Клиенты активно заключали фьючерсные контракты на курсы иностранных валют к рублю, на стоимость природного газа, нефти марки Brent, золота, а также на обыкновенные акции Сбербанка.

В декабре 2023 года Мосбиржа отметила рекордный спрос на премиальные опционы, инвесторы потратили больше 7 млрд рублей. Всего премиальными опционами на акции, валюту, золото и Индекс Мосбиржи торговали больше 55 тыс. клиентов.