Что изменится в полной стоимости кредитов с 21 января 2024 года

Банк России сообщает нам о новых правилах расчёта полной стоимости кредита и отказа от дополнительных платных услуг — они вступают в силу с понедельника.
Ключевые изменения в полной стоимости кредитов (ПСК):
Включает все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит, либо выдаст, но на иных условиях.
Для кредитных карт должен раскрываться диапазон ПСК: в случае безналичных расчётов и снятия наличных.
Для всех кредитных продуктов в ПСК будет учитываться максимально возможная сумма расходов заемщика.
Вместо скрытых комиссий стоимость страховки и других финуслуг будут отражены в ПСК.
Период охлаждения для платных допуслуг увеличится с 14 до 30 дней, и кредиторы будут обязаны информировать заёмщиков о возможности отказаться от них.
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