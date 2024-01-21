Банки начали рассчитывать полную стоимость кредита, учитывая все комиссии, страховки и другое.

Что изменится в полной стоимости кредитов с 21 января 2024 года.pdf

Что изменится в полной стоимости кредитов с 21 января 2024 года.pdf

Банк России сообщает нам о новых правилах расчёта полной стоимости кредита и отказа от дополнительных платных услуг — они вступают в силу с понедельника.

Ключевые изменения в полной стоимости кредитов (ПСК):

Включает все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит, либо выдаст, но на иных условиях.

Для кредитных карт должен раскрываться диапазон ПСК: в случае безналичных расчётов и снятия наличных.

Для всех кредитных продуктов в ПСК будет учитываться максимально возможная сумма расходов заемщика.

Вместо скрытых комиссий стоимость страховки и других финуслуг будут отражены в ПСК.

Период охлаждения для платных допуслуг увеличится с 14 до 30 дней, и кредиторы будут обязаны информировать заёмщиков о возможности отказаться от них.