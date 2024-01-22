Новости для бухгалтера
Трудовые проверки

❗ Борьба с нелегальной занятостью: платите самозанятым больше 50 тыс. рублей – вы уже на галочке

По новому закону о занятости в регионах будут действовать межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости. Туда будут, в том числе, направлять обращения граждан на нелегальную занятость. Эти комиссии получат доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну. Перечень этих сведений уже готов.
34 13

При этом на такие комиссии распространят запрет на разглашение данной налоговой тайны. Законопроект с такой поправкой в НК внесен в Госдуму.

Одновременно на федеральном портале опубликован проект Минтруда с перечнем сведений которые будут получать из ФНС борцы с серой зарплатой.

Ежеквартально до 25 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным ФНС будет передавать такую информацию:

  • о работодателях, которые начисляли зарплату за каждый месяц ниже МРОТ не менее чем 10 физлицам, и доля таких лиц превышает 10% от общего числа работников;

  • о признаках нарушений, когда трудовые договору подменяют договорами ГПХ;

  • о юрлицах и ИП, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми и платят им вознаграждение от 50 тыс. рублей.

Кроме того, по запросу комиссий ФНС будет передавать такие:

  • о работодателях, имеющих отклонение среднемесячной зарплаты более 35% от среднеотраслевой в регионе;

  • о юрлицах и ИП применяющих ККТ.

Нормы должны заработать с 1 марта 2024 года.

Начать дискуссию

Трудовые проверки

❗ Борьба с нелегальной занятостью: платите самозанятым больше 50 тыс. рублей – вы уже на галочке

По новому закону о занятости в регионах будут действовать межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости. Туда будут, в том числе, направлять обращения граждан на нелегальную занятость. Эти комиссии получат доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну. Перечень этих сведений уже готов.

34
Логотип vladsavushkin
vladsavushkin
Общество

Как полюбить понедельники?

Нам бы понедельники взять и полюбить! Добавьте в избранное пять приемов, с помощью которых вы превратите начало рабочей недели в праздник!

Как полюбить понедельники?
3
269
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Почему в справках 2-НДФЛ отсутствует январь 2023 года?

Вот сейчас точно будет тупой вопрос. Никак не словлюсь, со всеми этими изменениями. Начала делать НДФЛ, вроде все на первый взгляд верно. Но. В справках 2-НДФЛ нет января совсем. Хотя начисления были. Посмотрела отчет за 2022 год. Там с 1 по 12 месяц. А в отчете за 2023 со 2 по 12. И как теперь? Править вручную?

20
470

Что изменится в полной стоимости кредитов с 21 января 2024 года

Банки начали рассчитывать полную стоимость кредита, учитывая все комиссии, страховки и другое.

424

В Екатеринбурге демонтировали последние телефоны-автоматы

В связи с этим историческим для столицы Урала событием, просим поставить для наших радиослушателей песню «Плачет девушка в автомате» в исполнении Евгения Осина.

157

Турция на государственном уровне решает проблемы расчётов местных банков с российскими

Министерство торговли обещает разобраться с проблемными переводами к началу февраля.

176

QIWI завершили разделение бизнеса на российский и международный

Все российские активы выкупает гонконгская компания Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащая главному исполнительному директор QIWI plc Андрею Протопопову.

169

Записи вебинаров

717
Новые видео от экспертов каждый день

Apple пообещала дать сторонним разработчикам доступ к NFC-чипу айфонов

В России это было бы актуально для платёжных приложений типа «СБПэй» или Mirpay.

163
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как исправить ошибку загрузки отчета в 1С с ОЗОН?

Коллеги, здравствуйте! Кто работает с ОЗОН.

2
47
Детские пособия

Минимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 9,2 тыс. рублей

С 1 февраля 2024 года у работающих женщин вырастет пособие по уходу за ребенком (если оно было минимальным).

472
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как разобраться в ситуации, когда сотрудник оплачивает услуги личными средствами?

Добрый день! Обнаружила, что в 4 квартале 2022 и 1 квартале 2023 года были проведены услуги, которые оплачены наличкой сотрудником. Авансовые отчеты не оформлялись, выдачи наличных и списания с карт не было.

14
94
НДФЛ

Как определить источник дохода для НДФЛ

Правила расчета НДФЛ зависят, в том числе, от источника дохода – от источников в РФ или от источников за пределами РФ.

598
Трудовые отношения

Работодатели будут платить проценты с неначисленной задержанной зарплаты

Теперь в компенсации за задержку зарплаты будут учитывать выплаты с неначисленной части.

656
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно ли подать 6-НДФЛ без предварительной корректировки уведомления?

Добрый день! Подскажите пожалуйста, хотим завтра сдать 6-НДФЛ, обнаружили ошибку в уведомлении, корректировку по уведомлению не подавали, в 6-НДФЛ поставить верную сумму уведомления, а корректировку не подавать?

5
246
Пользователи интернета

Стикерпаки теперь можно добавлять в Трибуну

Стикерпаки теперь можно добавлять не только в ТГ-каналы и комментарии, но и в свои посты.

292
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как вернуть излишне удержанный налог сотруднику-резиденту?

Добрый день, коллеги. Прошу вашей помощи.

7
103
Кредитование

С 21 января меняются правила расчета полной стоимости кредита

В ПСК будет учитываться максимально возможная сумма расходов заемщика. Также срок отказа от дополнительных услуг продлили с 14 до 30 дней.

264
Страхование

Центробанк на 25% снизит тарифы по страхованию опасных объектов

Изменится тарифный коридор по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов.

120
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Поддержка рубля, крипто-скам 40%, дивиденды, боковик индекса, ожидание новой ставки ЦБ и другие события. Воскресный инвестдайджест

Рубль не укрепляется, но поддерживается, в криптоматериалах выявили 40% фейковой информации, Fix Price заплатит дивиденды (и пока что всё), выходят новые выпуски облигаций, ставятся рекорды в недвижимости, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за неделю.

Поддержка рубля, крипто-скам 40%, дивиденды, боковик индекса, ожидание новой ставки ЦБ и другие события. Воскресный инвестдайджест
130
Обзоры для бухгалтера

Все о воинском учете-2024, топ-10 ошибок в годовой отчетности: новый формат миникурсов с тестами. Дайджест Разборов

Важные новости: теперь подписчикам Клерк.Плюс доступны мини-курсы с тестами!  Изучайте материал и проходите тесты, чтобы разобраться в самых сложных бухгалтерских темах.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк
383