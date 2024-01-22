❗ Борьба с нелегальной занятостью: платите самозанятым больше 50 тыс. рублей – вы уже на галочке

По новому закону о занятости в регионах будут действовать межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости. Туда будут, в том числе, направлять обращения граждан на нелегальную занятость. Эти комиссии получат доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну. Перечень этих сведений уже готов.

При этом на такие комиссии распространят запрет на разглашение данной налоговой тайны. Законопроект с такой поправкой в НК внесен в Госдуму.

Одновременно на федеральном портале опубликован проект Минтруда с перечнем сведений которые будут получать из ФНС борцы с серой зарплатой.

Ежеквартально до 25 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным ФНС будет передавать такую информацию: о работодателях, которые начисляли зарплату за каждый месяц ниже МРОТ не менее чем 10 физлицам, и доля таких лиц превышает 10% от общего числа работников;

о признаках нарушений, когда трудовые договору подменяют договорами ГПХ;

о юрлицах и ИП, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми и платят им вознаграждение от 50 тыс. рублей.

Кроме того, по запросу комиссий ФНС будет передавать такие:

о работодателях, имеющих отклонение среднемесячной зарплаты более 35% от среднеотраслевой в регионе;

о юрлицах и ИП применяющих ККТ.

Нормы должны заработать с 1 марта 2024 года.