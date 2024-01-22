❗ Борьба с нелегальной занятостью: платите самозанятым больше 50 тыс. рублей – вы уже на галочке

При этом на такие комиссии распространят запрет на разглашение данной налоговой тайны. Законопроект с такой поправкой в НК внесен в Госдуму.
Одновременно на федеральном портале опубликован проект Минтруда с перечнем сведений которые будут получать из ФНС борцы с серой зарплатой.
Ежеквартально до 25 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным ФНС будет передавать такую информацию:
о работодателях, которые начисляли зарплату за каждый месяц ниже МРОТ не менее чем 10 физлицам, и доля таких лиц превышает 10% от общего числа работников;
о признаках нарушений, когда трудовые договору подменяют договорами ГПХ;
о юрлицах и ИП, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми и платят им вознаграждение от 50 тыс. рублей.
Кроме того, по запросу комиссий ФНС будет передавать такие:
о работодателях, имеющих отклонение среднемесячной зарплаты более 35% от среднеотраслевой в регионе;
о юрлицах и ИП применяющих ККТ.
Нормы должны заработать с 1 марта 2024 года.
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