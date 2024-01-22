Как считать амортизацию при объединении двух старых ОС в одно новое

Ситуация, когда из двух основных средств собрали одно, не регламентируется НК.

Как в этом случае считать срок полезного использования и остаточную стоимость, рассказал Минфин в письме от 30.11.2023 № 03-03-06/1/115081.

Если при объединении нескольких объектов ОС образуется новый (вновь созданный) объект ОС, то его первоначальная стоимость определяется исходя из остаточной стоимости каждого входящего в него объекта ОС.

То есть, надо суммировать остаточную стоимость ОС, которые объединили.

Что касается, амортизации, тоамортизационную группа и срок полезного использования нового ОС определяют по классификации, утвержденной постановление Правительства от 01.01.2002 № 1.

То есть, надо искать в этом классификаторе новое ОС, а не ориентироваться на сроки использования старых ОС.