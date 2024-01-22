Уведомление по ЕНП на НДФЛ в январе 2024: пример от ФНС

Срок сдачи:

до 3-го числа следующего месяца – для НДФЛ, удержанного за период с 23-го по последнее число текущего месяца.

до 25-го числа текущего месяца – для НДФЛ, удержанного за период с 1-го по 22-ое число текущего месяца;

УФНС по Санкт-Петербургу приводит пример заполнения уведомления на НДФЛ за январь.

Уведомление с кодом 21/01 надо сдать до 25.01.2024, уведомление с кодом 21/11 – до 05.02.2024.

Что войдет в уведомление по сроку 25 января, мы рассказывали здесь.

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