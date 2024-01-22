МЧС начнет внепланово проверять склады Wildberries и Ozon

Организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» попросила сотрудников МЧС провести комплексные внеплановые проверки складов Wildberries и Ozon, у которых есть проблемы с пожарной безопасностью. Об этом пишут «Ведомости».

В декабре 2023 года Wildberries получил в 26 раз больше предостережений от МЧС о нарушении обязательных требований. Показатель сравнивали с декабрем 2022 года. Большинство нарушений касается совместного хранения пиротехнической продукции с иными товарами, в том числе и с горючими веществами.

В ноябре и декабре 2023 года Ozon получил в 16 раз больше предостережений, чем за предыдущие 10 месяцев работы.

Представитель Wildberries сообщил, что маркетплейс готов продемонстрировать работу систем пожарной безопасности во время проверок. Ozon также не будет препятствовать деятельности надзорных органов.

До конца 2024 года действует мораторий на проверки бизнеса, но представители общественности просят пересмотреть положения этого документа.

13 января 2024 года на складе Wildberries в Шушарах произошел пожар. Площадь возгорания составила 70 тыс. квадратных метров. В августе 2022 года на складе Ozon также вспыхнул пожар, где погиб один человек и 13 пострадали.