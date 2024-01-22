Табачные акцизные марки могут заменить на учетно-контрольные спецмарки

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о введении учетно-контрольных специальных марок для маркировки табачной продукции вместо акцизных марок.
Производители табачных изделий будут наносить учетно-контрольные марки на упаковку продукции, на жидкости для электронных систем доставки никотина и на устройства для потребления табака путем нагревания.
Специальные марки позволят идентифицировать подакцизную табачную продукцию, которая была ввезена из стран ЕАЭС, а также контролировать правильность определения налоговой базы по акцизам.
Законопроект пройдет первое чтение 24 января 2024 года. Если его примут, то нормы вступят в силу с 1 апреля 2024 года.
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