Табачные акцизные марки могут заменить на учетно-контрольные спецмарки

Учетно-контрольные марки будут наносить на табачную продукцию, жидкости для вейпов, электронные сигареты и на устройства для употребления табака путем нагревания.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о введении учетно-контрольных специальных марок для маркировки табачной продукции вместо акцизных марок.

Производители табачных изделий будут наносить учетно-контрольные марки на упаковку продукции, на жидкости для электронных систем доставки никотина и на устройства для потребления табака путем нагревания.

Специальные марки позволят идентифицировать подакцизную табачную продукцию, которая была ввезена из стран ЕАЭС, а также контролировать правильность определения налоговой базы по акцизам.

Законопроект пройдет первое чтение 24 января 2024 года. Если его примут, то нормы вступят в силу с 1 апреля 2024 года.