Образец платежки для уплаты УСН в 2024 году

Если в 2023 году вы платили авансы по УСН платежками-02 и не сдавали уведомления, то сейчас надо будет платить платежкой-01 и сдавать уведомления на авансы.
Но на годовой налог за 2023 год уведомление по ЕНП не нужно. Надо уплатить этот налог и сдать декларацию.
Образец платежки:
Сроки по УСН за 2023 год смотрите в нашей таблице.
Срок сдачи декларации
Срок уплаты налога
Организация
25.03.2024
28.03.2024
ИП
25.04.2024
29.04.2024
После сдачи декларации начисленный налог отразится в разделе предстоящих платежей в личном кабинете.
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