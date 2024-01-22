Образец платежки для уплаты УСН в 2024 году

С 2024 года все налоги надо платить на КБК ЕНП, в том числе – налог по УСН.

Если в 2023 году вы платили авансы по УСН платежками-02 и не сдавали уведомления, то сейчас надо будет платить платежкой-01 и сдавать уведомления на авансы.

Но на годовой налог за 2023 год уведомление по ЕНП не нужно. Надо уплатить этот налог и сдать декларацию.

Образец платежки:

Сроки по УСН за 2023 год смотрите в нашей таблице.

Срок сдачи декларации Срок уплаты налога Организация 25.03.2024 28.03.2024 ИП 25.04.2024 29.04.2024

После сдачи декларации начисленный налог отразится в разделе предстоящих платежей в личном кабинете.