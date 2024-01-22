Работник за границей: надо ли вести по нему воинский учет в 2024 году

В рамках мини-курса «Воинский учет-2024» мы разобрали частый вопрос специалистов по кадрам, которые ответственны за воинский учет в организации:
«Если работник находится за границей (нерезидент в трудовом договоре), место работы указана страна не Россия, на него нужно вести воинский учет?».
Нет, не нужно. Воинскому учету подлежат только граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ. Поэтому если в штате числятся иностранные работники, вести на них воинский учет не надо.
Граждане РФ, которые работают дистанционно и проживают за пределами России более 6 месяцев, обязаны перед отъездом лично прийти в военкомат и сообщить, что уезжают за границу на срок более полугода, чтобы их сняли с учета.
По возвращении на территорию РФ они должны в течении 2-х недель сообщить о возвращении и встать обратно на воинский учет.
То есть на работников, которые постоянно проживают за пределами России, воинский учет вести не нужно. Отчитываться надо только за граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ.
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