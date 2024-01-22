Долги блогера Блиновской перед налоговой выросли до 1,4 млрд рублей

За нарушение домашнего ареста Елене Блиновской изменили меру пресечения на заключение под стражу.

Долг блогера Елены Блиновской перед ФНС к 22 января 2024 года вырос до 1,4 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ФНС.

Следственное управление подало в Замоскворецкий районный суд Москвы ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Суд одобрил ходатайство и отправил Елену Блиновскую в СИЗО №6, где она будет содержаться до 26 апреля 2024 года.

Елену Блиновскую обвиняют в мошенничестве и в уклонении от уплаты налогов на сумму около 918 млн рублей.

Недавно мы писали, что Елена Блиновская подала суд, чтобы признать требования налоговиков недействительными.