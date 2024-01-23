🐠 Аквариумных рыбок, зеркало и кофемашину нельзя брать в расходы

Плательщикам НДФЛ (ИП на ОСНО нотариусам адвокатам и т. д.) положен профессиональный налоговый вычет.
Разъяснения для нотариусов дает ФНС в письме от 25.10.2023 № БС-4-11/13566@.
По закону в помещении нотариальной конторы должны быть: телефонная связь, доступ к интернету, информационным правовым системам, оргтехника, необходимая мебель.
Поэтому в расходы не идут:
столовые сервизы;
пылесос;
кофемашина;
зеркала;
аквариумные рыбки.
Все это не является средствами труда, непосредственно используемыми для извлечения дохода от профессиональной деятельности.
Более того, нотариус не может учитывать в составе профвычета расходы на автомобиль., потому что это не средство труда, а просто личный автомобиль.
Когда нотариус ездит к клиентам, то эти клиенты должны компенсировать ему транспортные расходы.
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