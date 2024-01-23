Новости для бухгалтера
Нотариат

🐠 Аквариумных рыбок, зеркало и кофемашину нельзя брать в расходы

У нотариуса должен быть оборудованный офис. Но не все, что приобретается в этот офис, может уменьшать налоговую базу по НДФЛ.

Плательщикам НДФЛ (ИП на ОСНО нотариусам адвокатам и т. д.) положен профессиональный налоговый вычет.

Разъяснения для нотариусов дает ФНС в письме от 25.10.2023 № БС-4-11/13566@.

По закону в помещении нотариальной конторы должны быть: телефонная связь, доступ к интернету, информационным правовым системам, оргтехника, необходимая мебель.

Поэтому в расходы не идут:

  • столовые сервизы;

  • пылесос;

  • кофемашина;

  • зеркала;

  • аквариумные рыбки.

Все это не является средствами труда, непосредственно используемыми для извлечения дохода от профессиональной деятельности.

Более того, нотариус не может учитывать в составе профвычета расходы на автомобиль., потому что это не средство труда, а просто личный автомобиль.

Когда нотариус ездит к клиентам, то эти клиенты должны компенсировать ему транспортные расходы.

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Нотариат

🐠 Аквариумных рыбок, зеркало и кофемашину нельзя брать в расходы

У нотариуса должен быть оборудованный офис. Но не все, что приобретается в этот офис, может уменьшать налоговую базу по НДФЛ.

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