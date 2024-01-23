ИП на ПСН не платит НДС при международных перевозках

Если ИП на ПСН занимается грузоперевозками из Китая в Россию по заказу российской фирмы, НДС у него не будет.

Во-первых, на ПСН в принципе нет НДС. То есть, этот ИП не будет плательщиком НДС.

Налоговым агентом по НДС он тоже не будет, объясняет ФНС в письме от 25.12.2023 № 03-07-08/125619.

Агентский НДС будет, в случае приобретения у иностранной компании, не состоящей на учете в ФНС, товаров (работ, услуг), местом реализации которых в целях применения НДС признается территория РФ.

Этот ИП ничего у иностранцев не покупает. Операции по выполнению работ (оказанию услуг) российскими организациями и ИП, в том числе применяющими ПСН, не подпадают под агентский НДС.