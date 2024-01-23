Новости для бухгалтера
Экономика России

Бизнес добровольно заплатил в бюджет 13,5 млрд рублей

Безвозмездные сборы с бизнеса в шесть раз превысили прогноз властей. За неполный январь иностранные компании, которые решили закрыть бизнес в РФ, заплатили 13,5 млрд рублей. План на весь 2024 год был получить 2,1 млрд рублей.
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На 18 января 2024 года безвозмездные сборы с бизнеса, который уходит с российского рынка, составили 13,5 млрд рублей. При этом за весь 2024 год власти планировали собрать 2,1 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данный портала «Электронный бюджет».

Иностранные компании, которые решили продать свои активы в РФ, должны внести добровольный сбор. План на весь 2024 год перевыполнили в шесть раз за половину января.

Вероятнее всего, сборы будут на высоком уровне в первой половине 2024-го. Дело в том, что многие компании на конец 2023-го находились в фазе завершения сделок, которые будут закрыты в ближайшие месяцы, — сказала кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

В декабре 2022 года при продаже российского бизнеса нерезиденты из недружественных стран должны получить одобрение сделки у правительственной комиссии по иностранным инвестициям, а также сделать добровольный взнос. По итогам 2022 года казна получила 2,95 млрд рублей.

Требования к сбору изменились осенью 2023 года. Размер платежа при выходе с рынка РФ составляет 15% от рыночной стоимости активов. Его нужно уплатить за месяц с даты исполнения сделки. Также иностранцы должны предоставить покупателям бизнеса дисконт не менее 50% от стоимости активов.

В 2023 году безвозмездные сборы с бизнеса должны были принести казне 114 млрд рублей, но в декабре план также перевыполнили. Компании заплатили 116 млрд рублей. В стране перестали работать Henkel, Xerox, Phillips-Van Heusen Corporation (владелец брендов Tommy Hilfiger и Calvin Klein), Swarovski и Binance.

Власти не ждут безвозмездных поступлений от бизнеса в 2025-2026 годах.

Комментарии

8
  • Reaver

    "Добровольно", ну да.

  • Александр @42

    Прямо триллер какой-то. Анализа тех, кто вместо них, понятно, ещё нет. Веротяно, КНР, но больше что-то "нашего".

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