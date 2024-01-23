Новости для бухгалтера
Уведомление по ЕНП

Когда платить зарплату, чтобы не сдавать два уведомления по ЕНП на НДФЛ

С 2024 года на НДФЛ надо сдавать по два уведомления в месяц. Но этого можно избежать, если все выплаты физлицам будут в период с 1 по 22 число месяца.
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Сроки сдачи уведомлений по ЕНП на НДФЛ:

  • до 3 числа – за период с 23 по последнее число прошлого месяца;

  • до 25 числа – за период с 1 по 22 число текущего месяца.

Сроки выплаты зарплаты можно установить так, чтобы минимизировать количество уведомлений и при этом не нарушать норму ТК. То есть, между зарплатой и авансом должно быть 15 дней.

Это такие сроки:

  • 16 числа – аванс, 1 числа – зарплата;

  • 17 числа – аванс, 2 числа – зарплата;

  • 18 числа – аванс, 3 числа – зарплата;

  • 19 числа – аванс, 4 числа – зарплата;

  • 20 числа – аванс, 5 числа – зарплата;

  • 21 числа – аванс, 6 числа – зарплата;

  • 22 числа – аванс, 7 числа – зарплата.

При этом в одно уведомление будет попадать зарплата за прошлый месяц и аванс за текущий месяц.

Но НДФЛ с зарплаты и аванса за один месяц в любом случае будет входить в разные уведомления.

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