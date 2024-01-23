Когда платить зарплату, чтобы не сдавать два уведомления по ЕНП на НДФЛ

Сроки сдачи уведомлений по ЕНП на НДФЛ:
до 3 числа – за период с 23 по последнее число прошлого месяца;
до 25 числа – за период с 1 по 22 число текущего месяца.
Сроки выплаты зарплаты можно установить так, чтобы минимизировать количество уведомлений и при этом не нарушать норму ТК. То есть, между зарплатой и авансом должно быть 15 дней.
Это такие сроки:
16 числа – аванс, 1 числа – зарплата;
17 числа – аванс, 2 числа – зарплата;
18 числа – аванс, 3 числа – зарплата;
19 числа – аванс, 4 числа – зарплата;
20 числа – аванс, 5 числа – зарплата;
21 числа – аванс, 6 числа – зарплата;
22 числа – аванс, 7 числа – зарплата.
При этом в одно уведомление будет попадать зарплата за прошлый месяц и аванс за текущий месяц.
Но НДФЛ с зарплаты и аванса за один месяц в любом случае будет входить в разные уведомления.
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