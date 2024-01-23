Каршеринг «Делимобиль» проведет IPO на Мосбирже

«Делимобиль» может стать первой публичной компанией среди операторов, которые предоставляют услуги краткосрочной аренды автомобилей.

Каршеринг-сервис «Делимобиль» объявил о планах до середины февраля провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций компании с листингом на Мосбирже. Об этом сказано на сайте компании.

Инвесторам предложат приобрести акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии, до 10% от уставного капитала компании.

Получение публичного статуса – закономерный шаг в развитии «Делимобиля», свидетельствующий о потенциале Компании, которая успешно объединяет преимущества как ИТ-сегмента, так и потребительских рынков, — сказала генеральный директор «Делимобиля» Елена Бехтина.

Привлеченные в ходе IPO инвестиции компания направит на развитие бизнеса, на снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели. Сделка позволит «Делимобилю» сформировать ликвидность для акций на вторичном рынке и повысить узнаваемость компании.