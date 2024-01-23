Минфин может повысить НДПИ для угля

Угольные компании освободили от уплаты экспортных пошлин. Выпавшие доходы могут составить 150 млрд рублей в год, поэтому Минфин планирует повысить НДПИ, чтобы это компенсировать.

В январе 2024 года угольную отрасль освободили от уплаты курсовых экспортных пошлин. Минфин хочет компенсировать выпавшие доходы, увеличив НДПИ для угля. Об этом пишет «Коммерсант».

Действительно, Минфин работает над этим. Выпадающие доходы бюджета должны быть компенсированы через НДПИ, — сказал собеседник издания.

В 2022 году ставку НДПИ на коксующийся уголь установили на уровне 1,5% от средней цены в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal. Раньше применялась фиксированная ставки в размере 57 рублей за тонну.

Изменения привели к тому, что налоговые поступления в 2022 году от угольных компаний выросли в два раза, до 360 млрд рублей.

С 1 января по 31 марта 2023 года власти установили повышенный НДПИ для антрацита, коксующегося и энергетического угля. Компании платили 380 рублей за тонну.

Осенью 2023 года уголь обложили курсовой экспортной пошлиной в размере 4-7%. На ее размер влияет курс рубля.

Годовые потери угольных компаний Кузбасса составили 82,6-174,2 млрд рублей. Минпромторг настоял, чтобы с января 2024 года уголь освободили от экспортной пошлины. Выпавшие доходы могут доходить до 150 млрд рублей в год при курсе 90 рублей за доллар.

В 2023 году добыча угля в Кузбассе сократилась на 4%, до 214,2 млн тонн. Экспорт снизился на 5%, до 114 млн тонн.