За 20 лет брака хотят платить 20 тыс. рублей

Законопроект с такой нормой сегодня внесен в Госдуму.
Выплата такая:
20 000 рублей - в связи с 20-летием совместной жизни;
25 000 рублей - в связи с 25-летием совместной жизни;
30 000 рублей - в связи с 30-летием совместной жизни;
35 000 рублей - в связи с 35-летием совместной жизни;
40 000 рублей - в связи с 40-летием совместной жизни;
45 000 рублей - в связи с 45-летием совместной жизни;
50 000 рублей - в связи с 50-летием совместной жизни;
55 000 рублей - в связи с 55-летием совместной жизни;
60 000 рублей - в связи с 60-летием совместной жизни;
65 000 рублей - в связи с 65-летием совместной жизни;
70 000 рублей - в связи с 70-летием совместной жизни.
Авторы проекта – депутаты от ЛДПР.
Планируется, что норма вступит в силу с 1 июля 2024 года.
Комментарии5
чудесное предложение, жаль не примут. ЛДПР-шники популисты и никогда не просчитывают, за счет каких источников будут финансироваться предложенные ими проекты (прожекты)
кто будет оплачивать банкет?
Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, В.А.Кошелев, К.М.Панеш, В.В.Сипягин, С.А.Наумов;
Сенатор Российской Федерации Е.В.Афанасьева
Запомните эти имена!
Чем эти популисты лучше остальных?