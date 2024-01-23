За 20 лет брака хотят платить 20 тыс. рублей

Порядок возмещения НДС в 2024 году

Срок возмещения НДС в заявительном порядке без предоставления банковской гарантии или поручительства продлен до конца 2025 года. Для возврата налога в ускоренном порядке, как и в прошлом году, нужно лишь не находиться в стадии банкротства, реорганизации или ликвидации.