❗ Для социального вычета на лечение за 2023 год нужна справка старой формы

Чтобы пациенты могли оформить социальный вычет по НДФЛ по расходам на лечение, клиника должна выдать им справку старой формы, хотя с 01.01.2024 уже действует новая.

Такое разъяснение дает УФНС по г. Москве в письме от 26.12.2023 № 20-21/154953@.

Дело в том, что по соцвычету сейчас действует упрощенный порядок. Но он применяется только к расходам 2024 года.

Также ФНС утвердила несколько новых справок по расходам для соцвычета – в том числе, по медицинским расходам. Приказы с этими справками действуют с 01.01.2024.

Тем не менее, по расходам 2023 года справка должна быть старой формы, утверждают налоговики.

Перечень новых справок, которые заработают с расходов 2024 года, смотрите в нашей таблице