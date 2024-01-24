❗ Для социального вычета на лечение за 2023 год нужна справка старой формы

Такое разъяснение дает УФНС по г. Москве в письме от 26.12.2023 № 20-21/154953@.
Дело в том, что по соцвычету сейчас действует упрощенный порядок. Но он применяется только к расходам 2024 года.
Также ФНС утвердила несколько новых справок по расходам для соцвычета – в том числе, по медицинским расходам. Приказы с этими справками действуют с 01.01.2024.
Тем не менее, по расходам 2023 года справка должна быть старой формы, утверждают налоговики.
Перечень новых справок, которые заработают с расходов 2024 года, смотрите в нашей таблице
Приказ ФНС
Справка
об оплате медицинских услуг
об оплате услуг фитнеса
об оплате образовательных услуг
об уплате пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения
об уплате страховых взносов по добровольному страхованию
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