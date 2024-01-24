🎓Вебинар. ПБУ 18/02 в 2023-2024 году: проверяем разницы. 12 февраля в 15:00 мск!

Различий между бухгалтерской и налоговой прибылью очень много. На вебинаре разберемся с практическими вопросами применения ПБУ 18/02.

Переход к новым ФСБУ еще больше увеличил различия между бухгалтерским и налоговым учетом. Разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью должны отражаться в бухгалтерском учете в соответствии с правилами, установленными ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

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Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

На вебинаре разберем:

Что проверить в составе, оценке и датах признания доходов в бухгалтерском и налоговом учете с учетом изменений 2023-2024 гг.

Различия в учете запасов, основных средств, НМА и аренды в связи с переходом к новым ФСБУ.

Новые разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью в связи с изменением налогового законодательства: курсовые разницы, ускоренная амортизация, особый порядок признания расходов по отдельным видам основных средств, НМА, программ для ЭВМ.

Создание резервов в бухгалтерском и налоговом учете: сходство и различие.

Ждем вас на вебинаре 12 февраля в 15:00 мск!