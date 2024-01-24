Майнерам предложили отключать электричество на 500 часов в год

Чтобы не допустить дефицита электроэнергии, майнинг-фермам по предупреждению будут отключать электричество на 500 часов в год.

Если в регионах возникнет дефицит электроэнергии, то майнеров могут отключить от снабжения на 500 часов в год. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование ВШЭ для правительства.

Ассоциация промышленных майнеров и комитет Госдумы по энергетике уже поддержали инициативу с отключением электричества.

Сейчас жилые дома могут отключить от электроэнергии на 72 часа в год, но не больше 24 часов подряд. Для предприятий есть свои правила надежности электроснабжения, некоторые вообще нельзя оставить без света.

Майнеров предложили выделить в отдельную категорию, чтобы позволить отключать энергию на более длительный срок. Для юрлиц, которые занимаются майнингом, создадут специальный реестр.

Директор ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов считает, что такое решение допустимо для бизнеса. Эта мера станет альтернативой предложению Минэнерго увеличить тарифы на передачу электроэнергии для майнеров.

Повышение стоимости только для майнинга может быть расценено как тарифная дискриминация и придет к дисбалансу. Многие предприятия и бизнес потребляют аналогичное количество энергии, — сказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Развитие майнинга вызвало энергодефицит в юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири, в южной части Республики Бурятия и отдельных районах Забайкальского края. В этих субъектах РФ одни из самых низких цен на электроэнергию в мире.