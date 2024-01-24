Отрицательное уведомление по ЕНП в 2024 году: первое по УСН может быть только в июле

То есть, сумма в отрицательных уведомлениях – это сроки 050 и 080 раздела 1 декларации по УСН (аванс к уменьшению за 2 и 3 кварталы).
А вот на строку 110, где также идет налог к уменьшению, отрицательное уведомление по ЕНП не сдают, потому что на годовой налог в принципе не сдают уведомление.
Это уменьшение пройдет по декларации, срок сдачи которой – 25 марта для организаций и 25 апреля – для ИП.
За 1 квартал отрицательного уведомление в принципе быть не может.
Таким образом, первое отрицательное уведомление по ЕНП на аванс по УСН можно сдать по итогам полугодия – до 25.07.2024 с кодом 34/02.
Кстати, в контрольных соотношениях забита проверка по отрицательным уведомлениям: сверят сумму с начисленной ранее, чтобы вы не переборщили с уменьшением.
Узнайте, как платить налоги и отчитываться по всем правилам при работе на упрощенке на курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН». С полученными знаниями вы сможете перестроить учетную политику, работать на УСН с новыми ФСБУ и сдавать отчеты вовремя.
Сейчас курс можно купить по сниженной цене — 6 499 рублей.
После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО. Другие курсы со скидками до 87% найдете в каталоге.
Начать дискуссию