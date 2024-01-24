Отрицательное уведомление по ЕНП в 2024 году: первое по УСН может быть только в июле

На налог по УСН можно сдавать отрицательное уведомление по ЕНП, если нарастающим итогом аванс меньше, чем в предыдущем квартале.

То есть, сумма в отрицательных уведомлениях – это сроки 050 и 080 раздела 1 декларации по УСН (аванс к уменьшению за 2 и 3 кварталы).

А вот на строку 110, где также идет налог к уменьшению, отрицательное уведомление по ЕНП не сдают, потому что на годовой налог в принципе не сдают уведомление.

Это уменьшение пройдет по декларации, срок сдачи которой – 25 марта для организаций и 25 апреля – для ИП.

За 1 квартал отрицательного уведомление в принципе быть не может.

Таким образом, первое отрицательное уведомление по ЕНП на аванс по УСН можно сдать по итогам полугодия – до 25.07.2024 с кодом 34/02.

Кстати, в контрольных соотношениях забита проверка по отрицательным уведомлениям: сверят сумму с начисленной ранее, чтобы вы не переборщили с уменьшением.