Полисы ОМС получили 3,2 млн жителей новых регионов

Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут оформить полисы ОМС на портале Госуслуг и в офисах территориальных фондов.

Больше 3,2 млн жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илью Баланина.

В Донецкой народной республики полисы ОМС получили 1,5 млн жителей, в Луганской — 1,1 млн человек, в Запорожской области — 400 тыс., а в Херсонской — 250 тыс. человек.

Территориальные фонды ОМС в новых регионах начали работу в декабре 2022 года, на данный момент жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей выдано более 3,2 млн цифровых полисов ОМС, — сказал Илья Баланин.

Оформить медицинские полисы можно в офисах территориальных фондов новых регионов и на портале Госуслуг.