Минфин: льготную ипотеку нужно выдавать адресно

Власти готовят комплексные предложения по регулированию льготной ипотеки. Кредиты на особых условиях получат те, кому это «действительно необходимо».

Льготные ипотечные программы должны иметь адресный характер и составлять меньшую часть рынка. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.

Льготное кредитование нужно предоставлять тем, кому это «действительно необходимо». Это позволит сдержать рост цен на рынке недвижимости.

Получается, что мы начинаем тут конфликтовать. Мы выдаем больше субсидий, Центральный банк держит высокую ставку на более длительный срок. И это системно неправильно, поэтому мы готовим комплексные предложения, — сказал Иван Чебесков.

Сейчас льготная ипотека действует до 1 июля 2024 года и распространяется на покупку квартир в новостройках у застройщиков.

Ставка не превышает 8% годовых, а установленный лимит кредита — 6 млн рублей. Заемщики должны заплатить первоначальный взнос в размере 30%.

Льготные программы для покупки жилья действуют на Дальнем Востоке, в Арктической зоне и в сельской местности. Кредиты выдают под 6% годовых.