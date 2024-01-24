Корпорация МСП поддержит отечественных производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики

Предприниматели смогут разместить свою продукцию на офлайн- и онлайн-площадках на льготных условиях.

В Корпорации МСП запустили пилотную версию проекта «МСП шьет» для поддержки отечественных модных брендов, которые выпускают одежду, обувь, аксессуары и косметику. Об этом сказано на сайте организации.

Участникам проекта помогут организовать продажи своей продукции на популярных офлайн- и онлайн-площадках. Предприниматели получат государственную поддержку, льготное кредитование, особые условия на лизинг оборудования, а также помощь с обеспечением по кредитам.

Заявки на участие принимают на Цифровой платформе МСП.РФ.

Первое направление – это помощь на рынках сбыта, где очень важны упаковка и маркетинг. Здесь для участников проекта будут проводиться бесплатные акселераторы по упаковке продукта, настройке бизнес-процессов и каналов продаж. Второй важный момент – доступное финансирование для развития своего дела, — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Каждые три месяца будут отбирать отечественные бренды, продукцию которых размесят в офлайн-магазинах на льготных условиях.

Партнером проекта уже стал московский универмаг «ТЕЛЕГРАФ» в торговом центре «Ривьера».