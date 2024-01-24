Маркетплейсы могут стать информационными посредниками и не отвечать за качество товаров

В процессе обсуждения законопроекта о маркетплейсах Минцифры и Минпромторг разошлись во мнениях по вопросу ответственности онлайн-площадок за бракованные товары. Об этом узнали «Ведомости».
Минцифры предлагает в законе закрепить за маркетплейсами роль информационного посредника, который не отвечает за качество заказанных товаров.
Минпромторг хочет доработать законопроект таким образом, чтобы владельцы маркетплейсов привлекались к ответственности за жалобы покупателей. Онлайн-площадка должна отвечать за оборот некачественной продукции.
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