Маркетплейсы могут стать информационными посредниками и не отвечать за качество товаров

Минцифры предложили дать онлайн-площадкам роль информационных посредников, которые не отвечают за качество продукции. С такой позицией не согласен Минпромторг.

В процессе обсуждения законопроекта о маркетплейсах Минцифры и Минпромторг разошлись во мнениях по вопросу ответственности онлайн-площадок за бракованные товары. Об этом узнали «Ведомости».

Минцифры предлагает в законе закрепить за маркетплейсами роль информационного посредника, который не отвечает за качество заказанных товаров.

Минпромторг хочет доработать законопроект таким образом, чтобы владельцы маркетплейсов привлекались к ответственности за жалобы покупателей. Онлайн-площадка должна отвечать за оборот некачественной продукции.