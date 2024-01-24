Декларация по УСН за 2023 год: по какой форме сдавать

В 2022 году утвердили новую форму декларации по УСН, но сдавать ее надо с отчетности за 2023 год.

Новая форма – в редакции приказа ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@.

В новой форме изменили штрих-коды страниц, сроки уплаты налога в нескольких строках декларации.

Актуальная форма декларации по УСН — здесь.

В этом году в строках 140 – 143 раздела 2 ИП на ЦСН «доходы» должны указывать фиксированные взносы независимо от факта их уплаты.

Как их распределять по строкам 140 – 143, ИП решает сам. Главное, чтобы сумма взносов не превышала суммы налога из строк 130 – 133.

При этом фиксированные взносы в совокупном размере (45 842 руб.) уменьшают только налог и авансы за 2023 год. Их можно отразить только в декларации за 2023 год. В декларацию за 2024 год их включать нельзя, даже если уплата пройдет в 2024 году. Если не учесть их в 2023 году, то в 2024 году они просто «сгорят».