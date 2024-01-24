Декларация по УСН за 2023 год: по какой форме сдавать

Новая форма – в редакции приказа ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@.
В новой форме изменили штрих-коды страниц, сроки уплаты налога в нескольких строках декларации.
Актуальная форма декларации по УСН — здесь.
В этом году в строках 140 – 143 раздела 2 ИП на ЦСН «доходы» должны указывать фиксированные взносы независимо от факта их уплаты.
Как их распределять по строкам 140 – 143, ИП решает сам. Главное, чтобы сумма взносов не превышала суммы налога из строк 130 – 133.
При этом фиксированные взносы в совокупном размере (45 842 руб.) уменьшают только налог и авансы за 2023 год. Их можно отразить только в декларации за 2023 год. В декларацию за 2024 год их включать нельзя, даже если уплата пройдет в 2024 году. Если не учесть их в 2023 году, то в 2024 году они просто «сгорят».
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