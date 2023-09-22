❗ Не упустите возможность уменьшить налог на фиксированные взносы за 2023 год. Шанс есть только в этом году

На фиксированные взносы за 2023 год нельзя уменьшить налог по УСН «доходы» за 2024 год. В следующем году этот вычет у вас просто «сгорит». Поэтому используйте его в 2023 году.

Многие ИП еще не осознали все нюансы нововведений по уменьшению налогов на фиксированные взносы. Бизнесмены задают много вопросов.

Факт уплаты взносов теперь не играет роли. Но это только одна сторона медали.

Второй нюанс – уменьшение идет по принципу «год в год».

Забудьте про условие по уплате взносов вообще.

Даже если вы уплатить фиксированные взносы за 2023 в 2024 году (в сумме 45 842 руб.), уменьшить налог за 2024 год вы на них не сможете. Они идут в уменьшение налога только за 2023 год.

Поэтому отражайте их в декларации за 2023 год – в строках 140 – 143.

Со взносами 1% за 2023 год ситуация иная. Их можно взять на уменьшение как в 2023 году, так и в 2024. Поэтому если вы их не включите в декларацию за 2023, они не «сгорят» и можно будет отразить их в 2024 году.

Когда вы их фактически уплатите — роли не играет.

Уплата взносов идет в виде ЕНП (даже платежкой-02) на ЕНС, а из ЕНС они уйдут в бюджет 09.01.2024 (фиксированные взносы) и 01.07.2024 (1%).

Как теперь учитывать фиксированные взносы и как пересчитать авансы за 1 и 2 квартал мы разбирали здесь.

Таблица по учету взносов для ИП и ООО – здесь.