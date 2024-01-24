Рейтинг товаров на Wildberries будет рассчитываться по-новому

Маркетплейс Wildberries запустил новую систему расчета рейтинга товаров. Об этом сказано в телеграм-канале пресс-службы WB.
Обновление позволит поддерживать актуальные оценки ассортимента и поможет пользователям иметь более точное представление о рассматриваемом товаре, — говорится в сообщении.
Сильнее всего на рейтинг продукции будут влиять 15 последних отзывов, которые оставили покупатели.
Через три месяца с момента публикации отзыв пользователя будет становиться менее значимым, а его влияние на рейтинг товара начнет снижаться.
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