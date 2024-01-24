Новости для бухгалтера
Маркетплейсы

Рейтинг товаров на Wildberries будет рассчитываться по-новому

На рейтинг товара будут влиять 15 последних отзывов, оставленных покупателями. Спустя три месяца комментарий станет менее значимым.

Маркетплейс Wildberries запустил новую систему расчета рейтинга товаров. Об этом сказано в телеграм-канале пресс-службы WB.

Обновление позволит поддерживать актуальные оценки ассортимента и поможет пользователям иметь более точное представление о рассматриваемом товаре, — говорится в сообщении.

Сильнее всего на рейтинг продукции будут влиять 15 последних отзывов, которые оставили покупатели.

Через три месяца с момента публикации отзыв пользователя будет становиться менее значимым, а его влияние на рейтинг товара начнет снижаться.

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