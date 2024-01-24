Какие отчеты надо сдавать на директора без зарплаты

Если вы весь год сдавали на директора-единственного учредителя без зарплаты персонифицированные сведения и включали его в раздел 3 РСВ, то по итогам года надо сдать подраздел 1.2 ЕФС-1 с кодом НЕОПЛ. Если директора не было в ПСФЛ и РСВ, то и в ЕФС-1 его не будет.

На руководителей НКО без зарплаты не надо сдавать персонифицированные сведения (письмо Минфина от 15.06.2023 № 03-15-07/55121).

На волонтеров тоже не надо сдавать ПСФЛ (письмо ФНС от 19.09.2023 № ЗГ-3-11/12095).

Что касается руководителей коммерческих организаций, то тут четкой позиции нет.

Есть разъяснение ФНС, основанное на мнении Минтруда, что руководитель организации не может быть отнесен к кругу застрахованных лиц в целях Федерального закона № 167-ФЗ. В этой связи если ему не начисляется зарплата, то руководитель не фигурирует в ПСФР и РСВ.

Но есть и другое мнение, что директор – застрахованное лицо и все эти отчеты на него надо сдать, даже если у него нет зарплаты.

А какой позиции придерживаетесь вы?