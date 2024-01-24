РСВ и 6-НДФЛ не должны сходится

С 2023 года в 6-НДФЛ отражают фактически выплаченных доход, а в РСВ – начисленный. Поэтому эти данные не должны сходиться.

Междокументное контрольное соотношение 3.1, которое стыковало данные РСВ и 6-НДФЛ, не применяется уже с отчета за 2022 год (письмо ФНС от 30.01.2023 № БС-4-11/1010@).

Таким образом, за 2023 год налоговики не должны сверять данные о доходе из РСВ и 6-НДФЛ.

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