РСВ и 6-НДФЛ не должны сходится

Междокументное контрольное соотношение 3.1, которое стыковало данные РСВ и 6-НДФЛ, не применяется уже с отчета за 2022 год (письмо ФНС от 30.01.2023 № БС-4-11/1010@).
Таким образом, за 2023 год налоговики не должны сверять данные о доходе из РСВ и 6-НДФЛ.
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