С 2025 года имущественный ценз для квалифицированных инвесторов вырастет до 12 млн рублей

С 1 января 2025 года имущественный ценз повысят до 12 млн рублей, а с 2026 года — до 24 млн рублей.

Центробанк с 2025 года предлагает в два раза повысить порог для присвоения статуса квалифицированного инвестора. Сейчас он составляет 6 млн, а будет 12 млн рублей. Законопроект уже прошел первое чтение.

Имущественный ценз повысят в два этапа:

с 1 января 2025 года — с 6 млн до 12 млн рублей;

с 1 января 2026 года — с 12 млн до 24 млн рублей.

Помимо повышения имущественного ценза, реформа предполагает введение специального экзамена в формате тестирования, который даст возможность получить статус любому человеку независимо от уровня дохода или объема активов.