Как исправить ошибки в подразделе 1.1 ЕФС-1 в 2024 году

Чтобы исправить ошибочную запись в электронной трудовой книжке, которую вы внесли формой ЕФС-1, нужно ее отменить.

Для этого надо отправить файл с подразделом 1.1 с отменяющим мероприятием.

Отменяющее мероприятие создают на основе ранее отправленного, чтобы у него был такой же UUID, как у ранее сданного.

В бумажном виде подраздел 1.1 будет точно такой же, как первоначальные сведения, которые требуется отменить, с проставленным знаком «X» в графе 11 «Признак отмены записи».

Если нужно не просто отменить, а изменить сведения, то одно мероприятие (неправильное) войдет в отчет с признаком отмены, а другое (правильно) – без этого признака.