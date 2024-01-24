Как исправить ошибки в подразделе 1.1 ЕФС-1 в 2024 году

Для этого надо отправить файл с подразделом 1.1 с отменяющим мероприятием.
Отменяющее мероприятие создают на основе ранее отправленного, чтобы у него был такой же UUID, как у ранее сданного.
В бумажном виде подраздел 1.1 будет точно такой же, как первоначальные сведения, которые требуется отменить, с проставленным знаком «X» в графе 11 «Признак отмены записи».
Если нужно не просто отменить, а изменить сведения, то одно мероприятие (неправильное) войдет в отчет с признаком отмены, а другое (правильно) – без этого признака.
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