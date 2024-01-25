👙 Услуги сауны в образовательной организации облагаются НДС, бассейна – не облагаются

Поплавать в бассейне можно без НДС, а помыться в бане – с НДС.

Разъяснение для образовательной организации, которая сдает в аренду плавательную дорожку в бассейне и предоставляет услуги сауны, дала ФНС в письме от 09.01.2024 № СД-2-3/42.

Физкультурно-оздоровительные услуги освобождены от НДС. К ним относятся услуги бассейна.

Если договором предусмотрено предоставление плавательной дорожки, то такие услуги освобождаются от НДС.

Если по договору оказываются услуги по предоставлению в аренду спорткомплекса для самостоятельного оказания арендаторами физкультурно-оздоровительных услуг, то такие услуги облагаются НДС.

Что касается услуг сауны, то они к физкультурно-оздоровительным не относятся.

В сауне оказывают услуги по очищению и оздоровлению тела потребителя воздействием воды и горячего воздуха или пара или теплых поверхностей.

Такие услуги – оздоровительные, но не физкультурно-оздоровительные. Поэтому освобождения от НДС по ним нет.