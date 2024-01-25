🥚Цены на яйца в России снижаются вторую неделю подряд, а капуста подорожала

За неделю с 16 по 22 января цены снизились на 1,41%, следует из данных Росстата.

Впервые цены на яйца в 2024 году перешли от роста к снижению за неделю с 10 по 15 января (минус 0,2%), а с 16 по 22 января цены снизились еще на 1,41%. До этого яйца последний раз дешевели в июне прошлого года, пишет РБК.

Также снизились цены на куриное мясо (-1,4%), свинину (-0,3%), помидоры (-0,4%), сахар и гречу (-0,2%), а также сыры (-0,1%). Среди непродовольственных товаров цены упали на зубные пасты, спички (-0,1%) и хозяйственное мыло (-0,2%).

В то же время белокочанная капуста подорожала на 2,8%, морковь — на 1,9%, бананы — на 1,7%, свекла столовая — на 1,5%, репчатый лук — на 1,1%, огурцы и яблоки — на 1%, сливочное масло и черный чай — на 0,5%, творог и поваренная соль — на 0,4%. Среди непродовольственных товаров цены выросли на медикаменты: комбинированные анальгетики (1,5%), ренгалин (1,3%), метамизол натрия (анальгин отечественный) (0,9%), левомеколь (0,8%), аллохол и нимесулид (0,6%), поливитамины (0,5%), корвалол (0,3%), эргоферон (0,1%).

Среди товаров первой необходимости Росстат зафиксировал рост цен на детские пеленки (0,3%), мыло, гигиенические прокладки и сухие корма для животных (0,2%), а также на зубные щетки (0,1%).