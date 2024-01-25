Ozon и Wildberries признали коллективными монополистами

ФАС признала Wildberries и Ozon доминирующими на рынке маркетплейсов. Вместе эти компании занимают около 80% рынка.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что ведомство установило «коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon». Служба в декабре завершила анализ состояния конкуренции на этом рынке и пришла к выводу, что вместе эти компании занимают около 80% рынка, пишет РБК.

Глава ФАС отметил, что на эти маркетплейсы поступает множество жалоб от их клиентов и контрагентов, чаще всего они касаются завышения логистических затрат, навязывания невыгодных условий, начисления штрафов.

В пресс-службе ФАС уточнили, что само по себе доминирующее положение на рынке не является нарушением, но случаи злоупотребления им являются поводом для принятия мер антимонопольного реагирования.