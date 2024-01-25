В ОМС предлагают включить тапочки, халаты, зубные щетки и туалетную бумагу

В Совете Федерации дали рекомендации Минздраву включить в полис ОМС оплату бытовых предметов, которые нужны во время нахождения пациентов в медицинских учреждениях.

В полис ОМС предлагают включать оплату бытовых предметов, необходимых при нахождении пациентов в медицинской организации, — халатов, тапочек, зубной пасты и щетки, туалетной бумаги. Это следует из документа за подписью главы комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации Вячеслава Тимченко, пишут «Известия».

«Министерству здравоохранения РФ рассмотреть возможность уточнения правового статуса стандартов и клинических рекомендаций с позиций обязательности их исполнения; включения медизделий в стандарты и клинические рекомендации с целью повышения их доступности для пациентов; создания стандартов сервисного обслуживания пациентов, позволяющего включать в ОМС оплату бытовых предметов, необходимых при нахождении пациентов в медицинской организации, — халатов, тапочек, зубной пасты и щетки, туалетной бумаги и т. п.», — говорится в документе.

По мнению экспертов, на эти цели потребуются не очень большие затраты, а в первую очередь это может быть реализовано для социально-незащищенных граждан.