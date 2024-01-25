Обучение для бухгалтеров

💥 Снова в студенты! Скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки до 75%

Набор на акционные курсы закрыт! Но в честь Дня студента мы решили открыть 50 дополнительных мест на самые популярные курсы Клерка.
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Учебных мест на акционных курсах больше нет, но мы не могли не сделать подарок ко Дню студента! Специально для тех, кто готов окунуться в учебу с головой, мы открываем дополнительный набор на топ-5 курсов Клерка.

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Курс профессиональной переподготовки Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

Курс для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги.

После завершения обучения вы станете не просто бухгалтером, а бухгалтером-универсалом, который разбирается в учете и налогах, а также может защитить компанию от налоговых проверок, выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить ФСБУ и управленческий учет.

Цена: 14 990 вместо 29 990 руб. Скидка 66%. Купить курс

Курс повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса

На курсе вы научитесь:

  • Оказывать бухгалтерские услуги поставщикам Яндекс, Wildberries, Ozon и других маркетплейсов.

  • Правильно вести учет и рассчитывать налоги при любой системой налогообложения при работе с маркетплейсами.

  • Автоматизировать работу поставщиков Яндекс, Wildberries, Ozon и других маркетплейсов.

Цена: 9 900 вместо 26 000 руб. Скидка 61%. Купить курс

Курс повышения квалификации ФСБУ-2024, что бухгалтеру перестроить в работе: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация

После курса вы сможете:

  • Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год, чтобы сдать ее без ошибок.

  • Будете учитывать требования всех ФСБУ в работе.

  • Подготовьтесь к применению нового ФСБУ 14/2022: Нематериальные активы.

  • Поймете, когда ФСБУ можно законно не применять в компании.

Цена: 4 990 вместо 18 900 руб. Скидка 73%. Купить курс

Курс профессиональной переподготовки Бухгалтер по зарплате

Обучитесь всему, что нужно для работы с зарплатой. Мы полностью обновили программу под правила 2024 года. После курса сможете:

  • Рассчитывать зарплату и авансы по новым правилам 2024 года.

  • Правильно выплачивать премии, отпускные, больничные и другие пособия, работать с дистанционными сотрудниками, СМЗ и ИП.

  • Принимать и увольнять сотрудников, оформлять и оплачивать командировки, совместительство и другие ситуации.

Цена: 6 499 вместо 26 000 руб. Скидка 75%. Купить курс

Курс профессиональной переподготовки Главный бухгалтер на УСН

Освойте все, что нужно для работы на УСН в 2024 году. После курса сможете:

  • Корректно вести бухгалтерский учет при УСН.

  • Работать с исполнителями по трудовым договорам и ГПХ.

  • Признавать доходы и расходы в налоговом учете. 

  • Вести документооборот на УСН от начала до конца.

  • Работать по новым шести ФСБУ и применять их в УСН.

Цена: 6 499 вместо 26 000 руб. Скидка 75%. Купить курс

Посмотреть весь каталог курсов, чтобы успеть записаться!

Улучшайте свои навыки, стройте карьеру и получайте новые знания выгодно, пока действует акция!

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Расходы по налогу на прибыль

Как учитывать в расходах неисключительные права на ПО по лицензионному договору

Расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ по договорам с правообладателем относятся к прочим расходам.

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Логотип ДЕЛОВОЕ СЛОВО
ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Воинский учет

Воинский учет в организации: 5 вопросов от бухгалтеров 

Предусмотрен ли штраф, если воинский учет в организации не ведется? Должен ли ИП вести воинский учет? Нужно ли отчитываться в военкомат о внешних совместителях и исполнителях по договорам ГПХ? Ответы на эти и другие вопросы — в статье. 

Воинский учет в организации: 5 вопросов от бухгалтеров 
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Компании могут свериться с налоговиками по имуществу, чтобы не было расхождений по налогу

Во 2 квартале 2024 года налоговики проведут массовый расчет транспортного и земельного налогов, налога на имущество организаций по кадастровой стоимости за 2023 год. Потом юрлица получат сообщения о сумме налогов.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли ИП, продающему пиво, подавать алкогольную декларацию?

Добрый день! Общепит (ИП) продает пиво, надо ли сдавать алкогольную декларацию ? И в каких случаях ее не надо сдавать? (пока к ЕГАИС еще не подключились, сейчас в процессе)

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Обучение для бухгалтеров

💥 Снова в студенты! Скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки до 75%

Набор на акционные курсы закрыт! Но в честь Дня студента мы решили открыть 50 дополнительных мест на самые популярные курсы Клерка.

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Самозанятые

Трудовые отношения под маской аутсорсинга: как избежать проверок от ФНС бизнесу и самозанятым

ФНС пристально следит за аутсорс- и аутстафф-компаниями с постоянным потоком внештатных исполнителей. Цель — выявить замаскированные трудовые отношения. А с 1 марта 2024 заработают новые нормы по борьбе с нелегальной занятостью. Под прицелом межведомственных региональных комиссий окажутся юрлица, у которых более 10 самозанятых с регулярными гонорарами от 50 000 рублей. Эксперты сервиса «Мои самозанятые» разобрали, какие формулировки рискованно указывать в договоре ГПХ, чтобы не спровоцировать проверки ФНС и межведомственных комиссий.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Банки

Банки подвергаются атакам SMS-бомберов все чаще

Sms-бомберы во втором полугодии 2023 года атаковали банки на 20% чаще, чем в первом. Для этого используются данные клиентов, утекшие в сеть.

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Логотип QRService
QRService
Система быстрых платежей

Кешбэк и система лояльности при оплате по QR-коду

В современном бизнесе, где конкуренция постоянно растет, компаниям приходится искать новые пути для привлечения и удержания клиентов. Одним из таких путей является внедрение системы лояльности. Рассказываем, как и почему ее выгодно сочетать с приемом платежей по QR-коду через СБП.

Кешбэк и система лояльности при оплате по QR-коду
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Общество

☕️Три чашки чая в день замедляют старение и снижают биологический возраст

Группа китайских ученых выяснила, что чай помогает бороться со старением, а при регулярном употреблении снижает биологический возраст.

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Логотип Белая Бухгалтерия
Белая Бухгалтерия
Маркетплейсы

Особенности бухгалтерского учета на маркетплейсах: как составить проводки и уберечь себя от ошибок

Ведение бухгалтерского учета маркетплейсов имеет много нюансов. В статье мы рассмотрели пошаговый алгоритм действий: как оформить поступление, перемещение товаров, провести отражение выручки при продаже товаров, вознаграждение комиссионеру и возврат товаров. Верные проводки помогут навести порядок в учете и сберегут ваше время.

Особенности бухгалтерского учета на маркетплейсах: как составить проводки и уберечь себя от ошибок
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Логотип Дмитрий Желнин
Дмитрий Желнин
Налоги, взносы, пошлины

5 причин, по которым мы должны снижать свои налоги. Цивилизованное налогообложение

Часто люди не хотят и задумываться о возможности оптимизировать налоги, потому что им кажется, что снижение налогов — это обман государства. Но, это не так.

5 причин, по которым мы должны снижать свои налоги. Цивилизованное налогообложение
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Законопроекты

В ОМС предлагают включить тапочки, халаты, зубные щетки и туалетную бумагу

В Совете Федерации дали рекомендации Минздраву включить в полис ОМС оплату бытовых предметов, которые нужны во время нахождения пациентов в медицинских учреждениях.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Будут ли штрафы за неотправленные отчёты из-за погодных условий?

Добрый день. В связи с погодными условиями не отправим сегодня отчёты: третий день люди не могут по сугробам дойти на работу. Штрафы будут в любом случае или возможны варианты?

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Логотип nlukina
nlukina
Общество

Твиксомания. Почему истории с котом Твиксом уделяли столько внимания?

Основной темой прошлой недели стала судьба котика Твикса. Обычный котик ехал на поезде из пункта А, в пункт Б. Но, по трагическому стечению обстоятельств вылез из переноски, был найден проводницей и оказался в 30 градусов мороза, высаженным в пункте С. Где в конце-концов трагически погиб.

Твиксомания. Почему истории с котом Твиксом уделяли столько внимания?
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как правильно отправить больничный в 2024 году?

Добрый день! Подскажите, по больничным в 2024 г, раньше отправляла через оператора реестр и все проходило, вопросов не было, в этом году также отправила. Пришел ответ, что не принят, читаю что теперь отправлять только на прямую с сайта СФР? Через оператора не получится в 24 г?

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Логотип Константин Чупырь
Константин Чупырь
Дробление бизнеса

Разные виды деятельности у взаимозависимых лиц. Схемы дробления нет

Разные виды деятельности, от слова «совсем», этот факт и другие факты помогли победить налогоплательщику в суде. Наши поздравления победившей компании!!!

Разные виды деятельности у взаимозависимых лиц. Схемы дробления нет
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Отчетность в СФР

👻 Бухгалтеры потеряли сданный через СБИС отчет ЕФС-1

Бухгалтер отправила раздел 2 формы ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС) и этот отчет приняли. Потом был отправлен подраздел 1.2 (бывшая СЗВ-СТАЖ), после чего первый отчет исчез из списка.

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Антимонопольное право

Ozon и Wildberries признали коллективными монополистами

ФАС признала Wildberries и Ozon доминирующими на рынке маркетплейсов. Вместе эти компании занимают около 80% рынка.

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Логотип Что делать Консалт
Что делать Консалт
Право

Риски при договоре с ИП: как суды решают споры с налоговой

Заключение договоров ГПХ с ИП – частая история при подмене трудовых отношений в организациях. Налоговики в таких ситуациях доначисляют налоги, и отбиться от такого доначисления в суде довольно сложно. Расскажем о деле, когда компании это удалось – и посмотрим, как заключить договор с ИП так, чтобы исключить налоговые риски.

Риски при договоре с ИП: как суды решают споры с налоговой
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Логотип EasyDocs
EasyDocs
Электронные подписи

Какую электронную подпись использовать для кадровых документов 

Прошло два года, как в ноябре 2021 года работодателям разрешили обмениваться кадровыми документами с работниками в электронном виде. Понятие кадрового электронного документооборота (КЭДО) введено в трудовой кодекс законом от 22.11.2021 № 377. 

Какую электронную подпись использовать для кадровых документов 
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