💥 Снова в студенты! Скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки до 75%

Набор на акционные курсы закрыт! Но в честь Дня студента мы решили открыть 50 дополнительных мест на самые популярные курсы Клерка.

Учебных мест на акционных курсах больше нет, но мы не могли не сделать подарок ко Дню студента! Специально для тех, кто готов окунуться в учебу с головой, мы открываем дополнительный набор на топ-5 курсов Клерка.

Смотреть каталог курсов

Курс для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги.

После завершения обучения вы станете не просто бухгалтером, а бухгалтером-универсалом, который разбирается в учете и налогах, а также может защитить компанию от налоговых проверок, выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить ФСБУ и управленческий учет.

Цена: 14 990 вместо 29 990 руб. Скидка 66%. Купить курс

Курс повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса

На курсе вы научитесь:

Оказывать бухгалтерские услуги поставщикам Яндекс, Wildberries, Ozon и других маркетплейсов.

Правильно вести учет и рассчитывать налоги при любой системой налогообложения при работе с маркетплейсами.

Автоматизировать работу поставщиков Яндекс, Wildberries, Ozon и других маркетплейсов.

Цена: 9 900 вместо 26 000 руб. Скидка 61%. Купить курс

После курса вы сможете:

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год, чтобы сдать ее без ошибок.

Будете учитывать требования всех ФСБУ в работе.

Подготовьтесь к применению нового ФСБУ 14/2022: Нематериальные активы.

Поймете, когда ФСБУ можно законно не применять в компании.

Цена: 4 990 вместо 18 900 руб. Скидка 73%. Купить курс

Курс профессиональной переподготовки Бухгалтер по зарплате

Обучитесь всему, что нужно для работы с зарплатой. Мы полностью обновили программу под правила 2024 года. После курса сможете:

Рассчитывать зарплату и авансы по новым правилам 2024 года.

Правильно выплачивать премии, отпускные, больничные и другие пособия, работать с дистанционными сотрудниками, СМЗ и ИП.

Принимать и увольнять сотрудников, оформлять и оплачивать командировки, совместительство и другие ситуации.

Цена: 6 499 вместо 26 000 руб. Скидка 75%. Купить курс

Курс профессиональной переподготовки Главный бухгалтер на УСН

Освойте все, что нужно для работы на УСН в 2024 году. После курса сможете:

Корректно вести бухгалтерский учет при УСН.

Работать с исполнителями по трудовым договорам и ГПХ.

Признавать доходы и расходы в налоговом учете.

Вести документооборот на УСН от начала до конца.

Работать по новым шести ФСБУ и применять их в УСН.

Цена: 6 499 вместо 26 000 руб. Скидка 75%. Купить курс

Посмотреть весь каталог курсов, чтобы успеть записаться!

Улучшайте свои навыки, стройте карьеру и получайте новые знания выгодно, пока действует акция!