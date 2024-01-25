💥 Снова в студенты! Скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки до 75%

Учебных мест на акционных курсах больше нет, но мы не могли не сделать подарок ко Дню студента! Специально для тех, кто готов окунуться в учебу с головой, мы открываем дополнительный набор на топ-5 курсов Клерка.
Курс профессиональной переподготовки Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Курс для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги.
После завершения обучения вы станете не просто бухгалтером, а бухгалтером-универсалом, который разбирается в учете и налогах, а также может защитить компанию от налоговых проверок, выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить ФСБУ и управленческий учет.
Цена: 14 990 вместо 29 990 руб. Скидка 66%. Купить курс
Курс повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса
На курсе вы научитесь:
Оказывать бухгалтерские услуги поставщикам Яндекс, Wildberries, Ozon и других маркетплейсов.
Правильно вести учет и рассчитывать налоги при любой системой налогообложения при работе с маркетплейсами.
Автоматизировать работу поставщиков Яндекс, Wildberries, Ozon и других маркетплейсов.
Цена: 9 900 вместо 26 000 руб. Скидка 61%. Купить курс
Курс повышения квалификации ФСБУ-2024, что бухгалтеру перестроить в работе: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация
После курса вы сможете:
Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год, чтобы сдать ее без ошибок.
Будете учитывать требования всех ФСБУ в работе.
Подготовьтесь к применению нового ФСБУ 14/2022: Нематериальные активы.
Поймете, когда ФСБУ можно законно не применять в компании.
Цена: 4 990 вместо 18 900 руб. Скидка 73%. Купить курс
Курс профессиональной переподготовки Бухгалтер по зарплате
Обучитесь всему, что нужно для работы с зарплатой. Мы полностью обновили программу под правила 2024 года. После курса сможете:
Рассчитывать зарплату и авансы по новым правилам 2024 года.
Правильно выплачивать премии, отпускные, больничные и другие пособия, работать с дистанционными сотрудниками, СМЗ и ИП.
Принимать и увольнять сотрудников, оформлять и оплачивать командировки, совместительство и другие ситуации.
Цена: 6 499 вместо 26 000 руб. Скидка 75%. Купить курс
Курс профессиональной переподготовки Главный бухгалтер на УСН
Освойте все, что нужно для работы на УСН в 2024 году. После курса сможете:
Корректно вести бухгалтерский учет при УСН.
Работать с исполнителями по трудовым договорам и ГПХ.
Признавать доходы и расходы в налоговом учете.
Вести документооборот на УСН от начала до конца.
Работать по новым шести ФСБУ и применять их в УСН.
Цена: 6 499 вместо 26 000 руб. Скидка 75%. Купить курс
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