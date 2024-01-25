🔥Мы изменили Клерк.Премиум: теперь вам доступны Тренинги

В 2024 году мы усиливаем Клерк.Премиум новыми сервисами для бухгалтеров. Добавили Тренинги — закрытые онлайн практикумы с лучшими экспертами страны.

Продолжаем улучшать и развивать Клерк, добавили для вас Тренинги — это практикумы с ведущими экспертами, на которых вы зададите волнующие вас вопросы и получите квалифицированные ответы.

Первый Тренинг пройдет по РСВ и 6-НДФЛ. Эксперт Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем, эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес», покажет отчет и построчно расскажет, как его заполнить.

Разберете на тренинге:

Контрольные соотношения для новой 6-НДФЛ. Форму 6-НДФЛ: новшества и заполнение. Новую форму РСВ на 2024 год. Заполнение нового РСВ.

Вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на тренинге и являетесь обладателем новых знаний.

Важно! На встречи практикумы нельзя попасть вне рамок подписки. Если вебинар или курс вы можете приобрести отдельно, то на практикумы допускаются только подписчики Клерк.Премиум.

Сейчас можно получить подписку на год со скидкой 35% 🎁Подарок: курс-бестселлер года — «Бухгалтер-2024 ― Главные изменения по налогам, отчетности, ФСБУ, зарплате и воинскому учету» в подарок!

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