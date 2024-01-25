Обучение для бухгалтеров

🔥Мы изменили Клерк.Премиум: теперь вам доступны Тренинги

В 2024 году мы усиливаем Клерк.Премиум новыми сервисами для бухгалтеров. Добавили Тренинги — закрытые онлайн практикумы с лучшими экспертами страны.
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Продолжаем улучшать и развивать Клерк, добавили для вас Тренинги — это практикумы с ведущими экспертами, на которых вы зададите волнующие вас вопросы и получите квалифицированные ответы.

Первый Тренинг пройдет по РСВ и 6-НДФЛ. Эксперт Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем, эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес», покажет отчет и построчно расскажет, как его заполнить.

Разберете на тренинге:

  1. Контрольные соотношения для новой 6-НДФЛ.

  2. Форму 6-НДФЛ: новшества и заполнение.

  3. Новую форму РСВ на 2024 год.

  4. Заполнение нового РСВ.

Вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на тренинге и являетесь обладателем новых знаний.

Важно! На встречи практикумы нельзя попасть вне рамок подписки. Если вебинар или курс вы можете приобрести отдельно, то на практикумы допускаются только подписчики Клерк.Премиум.

Сейчас можно получить подписку на год со скидкой 35% 🎁Подарок: курс-бестселлер года «Бухгалтер-2024 ― Главные изменения по налогам, отчетности, ФСБУ, зарплате и воинскому учету» в подарок!

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Цена подписки на год прямо сейчас: 9 685 рублей.

Клерк.Премиум — это подписка на все платные сервисы «Клерка»

Сейчас в подписку входит пять бухгалтерских сервисов:

  • онлайн-курсы с сертификатами: 43 шт, каждый месяц будет появляться еще один

  • вебинары: эфир каждый день, 620+ записей и конспекты

  • ежедневный журнал «Разбор законов» с инструкциями по работе с новыми правилами, заполнению отчетности, . Каждый день выходит два разбора: один в текстовом виде, другой в формате 2-3-х минутного видео с конспектом. Если вам интересна какая-то тема, вы сможете ее заказать редакции.

  • справочно-правовая система: справочники и инструменты.

  • безлимитный доступ к сервису «Консультации».

  • отключение рекламы.

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Общество

☕️Три чашки чая в день замедляют старение и снижают биологический возраст

Группа китайских ученых выяснила, что чай помогает бороться со старением, а при регулярном употреблении снижает биологический возраст.

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Логотип Белая Бухгалтерия
Белая Бухгалтерия
Маркетплейсы

Особенности бухгалтерского учета на маркетплейсах: как составить проводки и уберечь себя от ошибок

Ведение бухгалтерского учета маркетплейсов имеет много нюансов. В статье мы рассмотрели пошаговый алгоритм действий: как оформить поступление, перемещение товаров, провести отражение выручки при продаже товаров, вознаграждение комиссионеру и возврат товаров. Верные проводки помогут навести порядок в учете и сберегут ваше время.

Особенности бухгалтерского учета на маркетплейсах: как составить проводки и уберечь себя от ошибок
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Логотип Дмитрий Желнин
Дмитрий Желнин
Налоги, взносы, пошлины

5 причин, по которым мы должны снижать свои налоги. Цивилизованное налогообложение

Часто люди не хотят и задумываться о возможности оптимизировать налоги, потому что им кажется, что снижение налогов — это обман государства. Но, это не так.

5 причин, по которым мы должны снижать свои налоги. Цивилизованное налогообложение
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Законопроекты

В ОМС предлагают включить тапочки, халаты, зубные щетки и туалетную бумагу

В Совете Федерации дали рекомендации Минздраву включить в полис ОМС оплату бытовых предметов, которые нужны во время нахождения пациентов в медицинских учреждениях.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Будут ли штрафы за неотправленные отчёты из-за погодных условий?

Добрый день. В связи с погодными условиями не отправим сегодня отчёты: третий день люди не могут по сугробам дойти на работу. Штрафы будут в любом случае или возможны варианты?

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Логотип nlukina
nlukina
Общество

Твиксомания. Почему истории с котом Твиксом уделяли столько внимания?

Основной темой прошлой недели стала судьба котика Твикса. Обычный котик ехал на поезде из пункта А, в пункт Б. Но, по трагическому стечению обстоятельств вылез из переноски, был найден проводницей и оказался в 30 градусов мороза, высаженным в пункте С. Где кот в конце-концов трагически погиб.

Твиксомания. Почему истории с котом Твиксом уделяли столько внимания?
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как правильно отправить больничный в 2024 году?

Добрый день! Подскажите, по больничным в 2024 г, раньше отправляла через оператора реестр и все проходило, вопросов не было, в этом году также отправила. Пришел ответ, что не принят, читаю что теперь отправлять только на прямую с сайта СФР? Через оператора не получится в 24 г?

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Константин Чупырь
Константин Чупырь
Дробление бизнеса

Разные виды деятельности у взаимозависимых лиц. Схемы дробления нет

Разные виды деятельности, от слова «совсем», этот факт и другие факты помогли победить налогоплательщику в суде. Наши поздравления победившей компании!!!

Разные виды деятельности у взаимозависимых лиц. Схемы дробления нет
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Отчетность в СФР

👻 Бухгалтеры потеряли сданный через СБИС отчет ЕФС-1

Бухгалтер отправила раздел 2 формы ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС) и этот отчет приняли. Потом был отправлен подраздел 1.2 (бывшая СЗВ-СТАЖ), после чего первый отчет исчез из списка.

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Антимонопольное право

Ozon и Wildberries признали коллективными монополистами

ФАС признала Wildberries и Ozon доминирующими на рынке маркетплейсов. Вместе эти компании занимают около 80% рынка.

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Логотип EasyDocs
EasyDocs
Электронные подписи

Какую электронную подпись использовать для кадровых документов 

Прошло два года, как в ноябре 2021 года работодателям разрешили обмениваться кадровыми документами с работниками в электронном виде. Понятие кадрового электронного документооборота (КЭДО) введено в трудовой кодекс законом от 22.11.2021 № 377. 

Какую электронную подпись использовать для кадровых документов 
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Обучение для бухгалтеров

🔥Мы изменили Клерк.Премиум: теперь вам доступны Тренинги

В 2024 году мы усиливаем Клерк.Премиум новыми сервисами для бухгалтеров. Добавили Тренинги — закрытые онлайн практикумы с лучшими экспертами страны.

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Логотип Ольга Неволина
Ольга Неволина
Налоги, взносы, пошлины

Ответственность за неуплату налога в 2024 году. Нюансы, на которые обязательно среагируют налоговики

ФНС указала нюансы привлечения к ответственности за неуплату налога. В НК РФ перечислены обстоятельства, при которых налогоплательщика нельзя наказать, если он подал уточненную декларацию по истечении срока ее подачи и срока уплаты налога.

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Логотип MasterTMS
MasterTMS
Перевозка

Расходы на логистику выросли на 35%. Как сэкономить?

Рассказываем, как сэкономить на доставке грузов и автоматизировать процесс управления перевозками для снижения логистических расходов. MasterTMS — удобный инструмент руководителей, финансистов, логистов, диспетчеров, перевозчиков и водителей.

Расходы на логистику выросли на 35%. Как сэкономить?
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Отчетность в СФР

Не забудьте сегодня сдать три зарплатных отчета. Или четыре

Сегодня истекает срок сдачи РСВ, раздела 2 ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС) и подраздела 1.2 ЕФС-1 (бывшая СЗВ-СТАЖ).

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ФСБУ

🎓Вебинар: Какие объекты надо признать НМА по ФСБУ 14/2022. Профессиональное суждение главбуха. 30 января в 11:00 мск!

Разберитесь, как проверить у объекта наличие признаков нематериального актива по ФСБУ 14/2022, а также с тем, что такое профессиональное суждение. Подготовьтесь к применению нового ФСБУ.

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Законопроекты

В Госдуме предложили запретить иноагентам переоформлять имущество по доверенности

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой предложил лишить иностранных агентов возможности переформлять по нотариальной доверенности имущество, находящееся в России, на третьих лиц.

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Логотип Ольга Ульянова аудитор
Ольга Ульянова аудитор
НДС

Безопасная доля вычетов НДС на 4 квартал 2023 года. По всем регионам

На связи Ольга Ульянова аудитор. Спешу к вам с важной информацией. Сегодня последний срок предоставления в налоговую инспекцию декларации по НДС за IV квартал 2023 года.

Безопасная доля вычетов НДС на 4 квартал 2023 года. По всем регионам
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Логотип kondmar2020
kondmar2020
Маркетинг

Стратегия продвижения юриста в соцсетях. Зачем нужна и как составить

Перед тем, как начинать продвижение в социальных сетях, нужно определиться: чего вы хотите, как будете двигаться к цели и как оцените свои результаты. Для этого необходимо подготовить стратегию. Как это сделать и что она должна содержать — узнаете в этой статье.

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Экономика России

🥚Цены на яйца в России снижаются вторую неделю подряд, а капуста подорожала

За неделю с 16 по 22 января цены снизились на 1,41%, следует из данных Росстата.

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