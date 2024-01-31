Как внедрить воинский учет в организации, если раньше его никогда не вели

Для того, чтобы не навлечь на организацию проблемы и гнев военкомата, ей нужно своевременно встать на воинский учет, если в штате есть военнообязанные.
Какие сотрудники должны встать на учет
Воинскому учету подлежат все мужчины, граждане РФ, которые постоянно проживают в РФ, не освобождены от службы и не проходят ее в данный момент. Также учету подлежат женщины с военно-учетной специальностью.
Освобождены от воинского учета:
Граждане, которых комиссия признала негодным к службе по состоянию здоровья.
Граждане, которые на постоянной основе проживают за рубежом.
Офицеры ФСБ и Службы внешней разведки.
Шаг № 1: определить количество сотрудников, информацию о которых нужно будет передать в военкомат.
Шаг № 2: запросить у военнообязанных работников документы для постановки на учет.
Военнообязанные сотрудники должны предоставить документы воинского учета с отметкой в паспорте на странице № 13: «Обязан(а) исполнять воинскую обязанность».
Среди документов должен быть военный билет, если его нет, то для призывников — удостоверение, подлежащего призыву на военную службу, в других случаях — временное удостоверение или справка, выданные взамен военного билета.
Шаг № 3: нужно предоставить председателю районного военного комиссариата карточку по форме № 18, чтобы получить регистрационный номер и официально встать на учет.
Внимание! Документы воинского учета являются обязательными для составления трудового договора (ст. 65 ТК). При этом официальные ведомства придерживаются позиции, что отказать в приеме на работу тому, у кого военного билета нет.
Поле того, как такого сотрудника оформили на работу, нужно сообщить в военкомат, что у него отсутствует военный билет, это снимет с работодателя ответственность на случай проверки.
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