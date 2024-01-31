Как внедрить воинский учет в организации, если раньше его никогда не вели

Для того, чтобы не навлечь на организацию проблемы и гнев военкомата, ей нужно своевременно встать на воинский учет, если в штате есть военнообязанные.

Какие сотрудники должны встать на учет

Воинскому учету подлежат все мужчины, граждане РФ, которые постоянно проживают в РФ, не освобождены от службы и не проходят ее в данный момент. Также учету подлежат женщины с военно-учетной специальностью.

Освобождены от воинского учета:

Граждане, которых комиссия признала негодным к службе по состоянию здоровья.

Граждане, которые на постоянной основе проживают за рубежом.

Офицеры ФСБ и Службы внешней разведки.

Шаг № 1: определить количество сотрудников, информацию о которых нужно будет передать в военкомат.

Шаг № 2: запросить у военнообязанных работников документы для постановки на учет.

Военнообязанные сотрудники должны предоставить документы воинского учета с отметкой в паспорте на странице № 13: «‎Обязан(а) исполнять воинскую обязанность».