Сколько стоит разместить вакансию в популярных сервисах?

Мы выбрали три сервиса, которые часто используют как кандидаты, так и работодатели: hh.ru, Авито и Superjob.

Стоимость размещения мы искали на самом сайте в открытом доступе.

Head Hunter предлагает размещение вакансии от 1 829 руб. При этом предлагает сразу получить 15 подходящих резюме в подарок.

Авито вместо старого тарифам — за размещение объявления с вакансией предлагает новый — оплата в нем идет за отклики, а за размещение самой вакансии платить не нужно. Стоимость — от 15 руб. отклик. Окончательная стоимость зависит от региона.

Можно заказать дополнительные услуги, например, в Расширенном тарифе в ваших объявлениях не будет рекомендательного блока блока «Похожие вакансии».

Superjob тоже предлагает размещать вакансии бесплатно и дает выбор: платить потом работодателю за отклики (стоимость зависит от региона, в среднем 150-200 руб.) или работать с базой резюме и открывать контакты соискателей (150 руб. за контакт).

Кстати, на «Клерке» тоже есть сервис вакансий. Размещение первого объявления на 30 дней бесплатно и вы сможете работать с полученными откликами от кандидатов без дополнительной платы. В дальнейшем стоимость размещения — от 900 рублей за вакансию.